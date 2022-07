POL-ANK: Erfolg der Polizei - GDE nimmt zwei Fahrraddiebe in Ahlbeck vorläufig fest

Insel Usedom (ots) -



Am Mittwoch, den 27.07.2022, gegen 04:00 Uhr, haben Kräfte der Gemeinsamen Diensteinheit (Kooperation der Bundespolizeiinspektion Pasewalk, der Polizeiinspektion Anklam und es Hauptzollamtes Stralsund) in der Heimstraße im Seebad Ahlbeck zwei Fahrraddiebe gestellt. Zwischen Promenade und Heimstraße fielen den Beamten zunächst zwei Fahrradfahrer auf, die ohne Licht in Richtung polnischer Grenze unterwegs waren.



Die Beamten entschlossen sich daraufhin die Fahrradfahrer zu kontrollieren und forderten diese auf anzuhalten. Dieser Aufforderung kam nur einer der beiden Radfahrer nach, der Zweite flüchtete zunächst. Er konnte kurze Zeit später ebenfalls gestellt werden. Die beiden polizeibekannten polnischen Staatsbürger im Alter von 20 und 34 Jahren führten zwei hochwertige Fahrräder der Marke Cube mit sich, für die sie keinen Eigentumsnachweis vorweisen konnten. Eine Überprüfung der Rahmennummern der Fahrräder verlief negativ und lieferte am frühen Morgen noch keinen Hinweis, dass die Fahrräder aus einer Diebstahlhandlung stammen könnten. Da aber der Verdacht des Fahrraddiebstahls bestand und weitere Ermittlungserkenntnisse diesen untermauerten, wurden die beiden tatverdächtigen Männer vorläufig festgenommen und die Fahrräder sichergestellt.



Da die beiden Männer keine Ausweisdokumente bei sich hatten wurden sie zunächst zur Bundespolizei nach Ahlbeck gebracht, um dort ihre Identitäten festzustellen. Einer der Tatverdächtigen führte zudem Werkzeug mit sich, das für den Diebstahl von Fahrrädern verwendet wird. Sowohl das Werkzeug als auch die Mobiltelefone der beiden Männer wurden ebenfalls sichergestellt.



Nach Beendigung der Identitätsfeststellungen wurden die beiden Männer ins Gewahrsam des Polizeirevieres Heringsdorf überführt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls gegen die beiden Beschuldigten polnischen Staatsbürger aufgenommen.



Noch am Morgen des 27.07.2022, gegen 08:00 Uhr, meldeten sich dann Geschädigte eines Fahrraddiebstahls im Polizeirevier Heringsdorf. Sie wollten den Diebstahl der Fahrräder anzeigen, die die Beamten zuvor bei den beiden polnischen Tatverdächtigen sichergestellt hatten. Die Geschädigten gaben an, dass ihnen die Fahrräder in der Nacht von der Terrasse ihrer Ferienwohnung in Bansin gestohlen wurden. Die Geschädigten konnten nachweisen, dass die beiden Fahrräder der Marke Cube tatsächlich ihnen gehören und so wurden die Räder anschließend an die Eigentümer zurückgegeben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell