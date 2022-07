POL-LWL: Unfall mit schwerverletztem Radfahrer

Raben Steinfeld (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall zwischen Görslow und Raben Steinfeld ist am Dienstagnachmittag ein Radfahrer schwerverletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Fahrer eines PKW einen vorausfahrenden Radfahrer überholt haben, als es beim Wiedereinordnen auf die Fahrspur zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der 53-jährige deutsche Radfahrer stürzte daraufhin und verletzte sich schwer im Oberkörperbereich. Er musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 80-jährige deutsche Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.



