POL-HRO: Zwei Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet Teterow beendet

Beamte des Polizeireviers Teterow haben am Nachmittag des 26.07.2022

gleich zwei Trunkenheitsfahrten beendet - begangen von einem Ehepaar.

Gegen 14:30 Uhr erhielt das Polizeirevier Teterow einen Hinweis über

eine Fahrzeugführerin, welche möglicherweise unter dem Einfluss

alkoholischer Getränke stand. Ein Funkstreifenwagen suchte daraufhin

den Nahbereich ab und konnte die 37-jährige deutsche Fahrzeugführerin

wenig später in der Poggestraße antreffen. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Mit an Bord hatte

die Frau ihre zwei Kinder im Alter von 3 und 6 Jahren. Daraufhin

wurde der Vater kontaktiert, damit dieser die Kinder in Obhut nehmen

kann. Dieser traf dann wenig später mit einem weiteren Fahrzeug vor

Ort ein - ebenfalls alkoholisiert. Der 39-jährige Deutsche hatte

einen Atemalkoholwert von 1,93 Promille.

Die Beamten veranlassten daraufhin die Blutprobenentnahmen, stellten

die Führerscheine des Ehepaars sicher und untersagten die

Weiterfahrt.

Die Kinder kamen bei Familienangehörigen unter.

Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit

im Straßenverkehr eingeleitet.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell