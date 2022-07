POL-NB: Beamte stoppen Raser mit 150 km/h innerorts

Neubrandenburg (ots) -



Die Polizei in Friedland sucht nach Zeugen, die in den frühen Morgenstunden des heutigen 26.07.2022 einen Raser auf der Demminer Straße in Neubrandenburg wahrgenommen haben.

Demnach befuhr ein Fahrer eines Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gegen 04:00 Uhr die Demminer Straße in Neubrandenburg stadtauswärts und überholte dabei mindestens zwei weitere Pkw. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Mercedes Benz C63 S AMG mit Müritzer Kennzeichen. Die Beamten stellten eine Geschwindigkeit von 150 km/h bei erlaubten 60 km/h fest und dokumentierten dieser per Videoaufzeichnung. Der 21-jährige Fahrzeugführer konnte gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Dem Raser drohen 560 EUR Geldbuße, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet nunmehr die Fahrzeugführer, die von dem besagten Mercedes gegen 04:00 Uhr in der Demminer Straße überholt wurden, sich bei der Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell