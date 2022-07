POL-HRO: Alkoholisierter Pkw-Fahrer mit 2,26 Promille gestoppt

Rostock (ots) -



Heute Nacht gegen 1:00 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über einen Audi, der in Schlangenlinien die Rövershäger Chaussee in Richtung Innenstadt befuhr. In Zusammenarbeit mit dem Zeugen konnten Polizeibeamte das Fahrzeug in der Warnowstraße stoppen. Bei der anschließenden durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten nicht nur starken Alkoholgeruch fest, sondern auch den schwankenden Gang des 29-jährigen Deutschen. Eine Kontrolle ergab einen Atemalkoholwert von 2,26 Promille.



Den Rostocker erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ihm das Führen weiterer Fahrzeuge untersagt.



Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



