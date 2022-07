POL-LWL: Sachschäden nach Aufbrüchen von Zigarettenautomaten

Picher/Vielank (ots) -



In Vielank haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten mittels mechanischer Gewalt aufgebrochen. Ein Anwohner teilte den Beamten den beschädigten Automaten am Montagnachmittag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen durch die Täter die im Automat befindlichen Zigarettenschachteln entwendet worden sein. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun im schweren Fall des Diebstahls. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874 44 110) entgegen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.



Auch in Picher wurde vermutlich über das Wochenende ein Zigarettenautomat mittels mechanischer Gewalt aufgebrochen, welcher durch Anwohner am Montagmorgen gemeldet wurde. Hier sollen die unbekannten Täter Zigarettenschachteln und Bargeld gestohlen haben. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Der genaue Stehlschaden ist bislang unbekannt. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883 6310) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Josefin Kurz

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell