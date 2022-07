POL-LWL: Unwetterlage in Dömitz

Dömitz (ots) -



Am Montagabend kam es in Dömitz zu teils starken Unwettererscheinungen. Gegen 19:00 Uhr wurde die Polizei durch die Leitstelle der Feuerwehr über einen heftigen lokalen Sturm informiert. Es soll bereits zu Straßensperrungen des Stadtbereichs gekommen sein. In der Ortslage wurden zahlreiche heruntergefallene Äste, umgestürzte Bäume und beschädigte Autos festgestellt. Ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt, um einen bessere Übersicht der Lage zu bekommen. Demnach sollen keine Häuser abgedeckt oder stark beschädigt worden sein. Umgestürzte Bäume sollen sich vor allem im Bereich von Gehwegen und Straßen befunden haben. Personen wurden durch das Unwetter nicht verletzt. Kurz nach Mitternacht konnten die Aufräumarbeiten im Bereich der Innenstadt durch die Feuerwehr abgeschlossen und alle Straßen wieder freigegeben werden. Eine Sachschadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht benannt werden.



