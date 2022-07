POL-NB: Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn der BAB 20 - vier verletzte Insassen

Altentreptow (ots) -



Am 26. Juli 2022 gegen 20:00 Uhr befuhr der 36- jährige Kraftfahrzeugführer eines Pkw Mercedes-Benz die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck.

In Höhe des Autobahnkilometers 292, zwischen den Anschlussstellen Strasburg und Pasewalk-Nord kam dieser auf regennasser Fahrbahn wegen unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Bankette und überschlug sich.

Dabei durchbrach der Pkw den Wildschutzzaun und blieb letztlich auf allen vier Rädern im angrenzenden Maisfeld stehen.

Alle vier Pkw- Insassen, hier zwei Erwachsene und zwei Kleinkinder, erlitten leichte Verletzungen und wurden durch eingesetzte Rettungswagen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus Neubrandenburg gebracht.

Der verunfallte Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 42.000 Euro geschätzt.

Der Fahrzeugverkehr konnte während der Unfallaufnahme und der Bergung des Pkw am Unfallort vorbeigeführt werden.



Mit freundlichen Grüßen



EPHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell