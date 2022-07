POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden - BAB 20 zwischen AS Grimmen West und Tribsees im Landkreis Vorpommern-Rügen in Richtung Lübeck fast zwei Stunden gesperrt

Grimmen (ots) -



Am 25.07.2022 gegen 16:15 Uhr kam es auf der BAB 20 zwischen den

Anschlussstellen Grimmen-West und Tribsees, auf der Richtungsfahrbahn

Lübeck zu einem Unfall in dessen Folge Sachschaden entstand.

Ein 61-jähriger deutscher Fahrer eines Renault Kleintransporters

befuhr die Fahrbahn mit einem 2-achsigen Anhänger. Aufgrund einer

Windböe wurde der Anhänger auf die Seite gedrückt, überschlug sich

und kam quer über beide Fahrspuren zum Liegen. Die BAB 20 musste zur

Unfallaufnahme und Bergung des Gespanns in Richtung Lübeck bis 18:05

Uhr voll gesperrt werden. Glücklicherweise wurde bei diesem Unfall

niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte

6.000,-Euro.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell