POL-HRO: Brand mehrerer Getriedesilos und Stallungen

Dambeck (ots) -



Auf einem Agrarbetrieb bei Dambeck (Landkreis Ludwigslust-Parchim)

ist am 25.07.2022, gegen 15:00 Uhr, ein Getreidesilo in Brand

geraten. Das Feuer griff auf umliegende Silos und anliegende

Stallungen für Kälber über. Zwölf der darin befindlichen Tiere

verbrannten, fünf konnten gerettet werden. Eingesetzte Kräfte der

Feuerwehr konnten ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden

Kuhstall verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten

Erkenntnissen wird von Selbstentzündung als Brandursache ausgegangen.

Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.



K. Schlote, Polizeihauptrevier Ludwigslust

C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle PP Rostock



