POL-NB: Brand durch Schweißarbeiten in der Zuckerfabrik in Anklam, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Anklam (ots) -



Am 25.07.2022 um 15:27 Uhr wurde die Polizei durch die

Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern Greifswald darüber

informiert, dass es auf dem Gelände der Zuckerfabrik in der

Bluthslusterstraße in 17389 Anklam zu einem Brand gekommen ist.



Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr

bestätigte sich der Sachverhalt. Nach ersten Erkenntnissen geriet die

Unterkonstruktion eines Fabrikhallendaches durch Funkenflug bei

Schweißarbeiten in Brand.

Durch die eingesetzten Kräfte der der Werksfeuerwehr und der

Freiwilligen Feuerwehr Anklam, die mit 13 Kameraden vor Ort war,

konnte der Brand rasch gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden

beläuft sich auf ca. 1.000,-EUR. Das Kriminalkommissariat Anklam

führt die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen

Brandstiftung.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



