POL-SN: Rücksichtsloser Autofahrer - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Zwei Männern wird vorgeworfen am Freitagabend mit nicht angepasster Geschwindigkeit und rücksichtslos mit ihren Autos (schwarzer BMW sowie schwarzer VW Golf) unterwegs gewesen zu sein. Der Vorfall ereignete sich am 22.07.2022 gegen 22:10 Uhr im Bereich Hamburger Alle bis zur Kreuzung Am Grünen Tal Ecke Karl-Marx-Allee. Die beiden 21- und 22- jährigen Männer syrischer Nationalität wurden von den Beamten des Polizeihauptrevieres Schwerin kontrolliert. Eine Anzeige wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen wurde erstattet, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht nun Zeugen und Personen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden.



Die Polizei nimmt entsprechende Beobachtungen und Angaben aus der Bevölkerung telefonisch (0385/5180-2224 bzw. - 5160) und über die Internetwache entgegen.



