POL-HRO: Polizei ermittelt nach Fahrzeugbrand

Nach dem Brand eines Pkws in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.



Das Fahrzeug, ein Seat Ibiza, parkte am Fahrbahnrand in der Neuen Werderstraße. Als es im hinteren Bereich des Pkws in Nacht zum Sonntag brannte, alarmierte ein Passant gegen 1:00 Uhr die Feuerwehr. Durch die Ausdehnung des Feuers im Bereich des Kofferraums kam es zu einer enormen Hitzeentwicklung. Dies führte dazu, dass auch ein dahinter stehendes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.



Nach bisherigen Erkenntnissen kann ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung wurde eingeleitet.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell