POL-HRO: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rostock (ots) -



Schwer verletzt wurde eine 42-jährige Fußgängerin am vergangenen Sonntag beim Zusammenstoß mit einem Pkw.



Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 17:00 Uhr in Rostock Warnemünde. Der 81-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz befuhr die Richard-Wagner-Straße in Richtung Strand, als auf Höhe der dortigen Bushaltestelle eine Fußgängerin die Straße überquerte und es zur Kollision kam. Die 42-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen im Kopfbereich zu. Sie wurde umgehend ins Krankenhaus eingeliefert. Der deutsche Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Ein Sachverständiger der DEKRA untersuchte die Unfallstelle. Das Gutachten steht noch aus.



Erste Ermittlungen ergaben, dass die aus Polen stammende Frau offensichtlich stark angetrunken über die Straße lief. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,81 Promille.



Zur Unfallursache und zum konkreten Unfallhergang ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Im Rahmen der Unfalluntersuchung muss jetzt auch geklärt werden, ob der Fahrer des Mercedes-Benz die vorgeschriebene Geschwindigkeit eingehalten hatte.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Dörte Lembke

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell