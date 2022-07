POL-LWL: Bootsmotor gestohlen

Boizenburg (ots) -



In Boizenburg haben unbekannte Täter den Außenbordmotor eines Sportbootes gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen stand das Boot auf einem Anhänger, welcher sich in einer Lagerhalle befand. Dem Spurenaufkommen zufolge sollen die Täter im Zeitraum von Mo. 18.07. - Fr. 22.07, zunächst einen Zaun beschädigt haben, um auf das Grundstück der Lagerhalle zu gelangen. Anschließend verschafften sie sich Zutritt zum Gebäude. Von dem Sportboot sollen sie dann den Bootsmotor der Marke "Mercury" demontiert und entwendet haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ein paar tausend Euro. Die Polizei in Boizenburg (Tel. 03884 76 060) ermittelt nun im besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell