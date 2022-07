POL-NB: Brand einer Strohmiete

Wolgast (ots) -



Am 24.07.2022 wurde der Polizei um 18:30 der Brand einer Strohmiete

bei Lassan gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen setzten unbekannte

Täter die Strohmiete an der Kreisstraße 32 vorsätzlich in Brand. Die

Strohmiete ist nahezu vollständig abgebrannt, der Sachschaden wird

auf 30.000 Euro geschätzt. Wegen Sichtbehinderungen durch Qualm wurde

die K 32 zeitweise gesperrt. Die Löscharbeiten waren gegen 02:00 Uhr

beendet. Zur Spurensicherung und Ermittlungsführung wurde der

Kriminaldauerdienst Anklam eingesetzt. Vor Ort kamen die Freiwilligen

Feuerwehren aus Anklam, Lassan, Murchin, Rubkow/Wahlendow und Zemitz

zum Einsatz. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



