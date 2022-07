POL-NB: Nachmeldung zum Brand in einem Mehrfamilienhauses am 23.07.2022 in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am 24.07.2022 haben der Kriminaldauerdienst aus Stralsund und der

Brandursachenermittler die Ermittlungen in der Brandwohnung

durchgeführt. Das vorläufige Ergebnis bestätigt, dass der Brand durch

den Akku eines E-Bike ausgelöst wurde. Des Weiteren gibt es noch eine

Korrektur zu den eingesetzten Kameraden der Feuerwehren. Im Einsatz

waren nicht wie zuvor gemeldet 18 sondern 27 Kräfte der Berufs- und

der Freiwilligen Feuerwehr Stralsund.



