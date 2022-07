POL-NB: Ergänzungsmeldung zur Gefährlichen Körperverletzung am 22.07.2022 in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am 24.07.2022 hat der Kriminaldauerdienst aus Stralsund die ersten

Ermittlungen beendet. Nachdem der Geschädigte wieder ansprechbar und

vernehmungsfähig war, wurde er ausführlich zum Sachverhalt gehört.

Anschließend erfolgte die Vernehmung des 25-jährigen Beschuldigten.

Im Anschluss daran wurde die Staatsanwaltschaft über den Stand der

Ermittlungen in Kenntnis gesetzt. Nach Rücksprache zwischen der

Staatsanwaltschaft und dem zuständigen Gericht, wurde die vorläufige

Festnahme des 25-Jährigen aufgehoben und er wurde aus der

polizeilichen Maßnahme entlassen.



Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell