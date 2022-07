POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person auf der B 96 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neustrelitz (ots) -



Am 24.07.2022, gegen 08:20 Uhr, ereignete sich auf der B 96, zwischen

den Abfahrten Klein Trebbow und Alt Strelitz, ein schwerer

Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der

Fahrer eines Motorrades der Marke BMW die B 96 aus Richtung Berlin

kommend in Richtung Neustrelitz. Nach dem Durchfahren einer

Rechtskurve stürzte das Krad aus bislang unbekannter Ursache und

rutsche auf die Gegenfahrbahn. In der weiteren Folge stieß es mit

einem entgegenkommenden PKW Mitsubishi zusammen. Die BMW fing

daraufhin Feuer und wurde durch die Flammen fast vollständig

zerstört. Der Fahrer der BMW wurde bei dem Unfall so schwer verletzt,

dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 57-jährige deutsche

Fahrer des Mitsubishi erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche

Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum

Neubrandenburg geflogen. Während der Unfallaufnahme musste die B 96

für ca. drei Stunden voll gesperrt werden. Zur Klärung der genauen

Unfallursache kam auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter

der DEKRA zum Einsatz.

Neben drei Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevieres Neustrelitz

waren zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber mit Notarzt und 17

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Alt Strelitz im Einsatz.

Die Identität des verstorbenen Fahrers konnte bis zum jetzigen

Zeitpunkt nicht geklärt werden, da weder beim Fahrer noch an der

Maschine Ausweisdokumente aufgefunden wurden. Bekannt ist, dass das

Motorrad auf einen männlichen, tschechischen Staatsbürger zugelassen

ist.

Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg hat die Ermittlungen zur

Klärung der Identität des Verstorbenen aufgenommen. Diese dauern

gegenwärtig an.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.



