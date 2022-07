POL-HRO: Feststellung von mehreren Fahrzeugführern unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln im Bereich Güstrow

Güstrow (ots) -



Im Zeitraum vom Freitag, den 22.07.2022, bis Sonntag, den 24.07.2022

kam es im Stadtgebiet Güstrow gleich zu mehreren Feststellungen von

Fahrzeugführern, die unter dem Einfluss von Alkohol und/oder

Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahmen.

So befuhr am Freitag ein 54-jähriger polnischer Staatsbürger gegen

19:30 Uhr mit einem Transporter die Verbindungschaussee in 18273

Güstrow, wobei durch einen Zeugen eine sehr unsichere Fahrweise, wie

z.B. Schlangenlinien, beobachtet werden konnten. Der Fahrzeugführer

konnte im Anschluss kontrolliert werden. Eine Atemalkoholüberprüfung

ergab einen Wert von 2,65%o. Der Führerschein des Beschuldigten wurde

sichergestellt.

Gegen 21:45 Uhr befuhr ein 26-jähriger deutscher Fahrradfahrer die

Rostocker Chaussee in Güstrow, wobei er in Gegenwart eines

Streifenwagens das Rotlicht der Ampel missachtete. Eine anschließende

Kontrolle ergab einen Atemalkoholwert von 1,60 %o.

Gegen 23:00 Uhr waren Beamte des Polizeihauptreviers Güstrow aufgrund

einer Ruhestörung in der Straße "Am Wall" in Güstrow im Einsatz.

Hierbei wurde ein 16-jähriger deutscher Fahrer einer Simson

festgestellt, welcher nach erfolgter Prüfung der Fahrtauglichkeit

auffiel, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Am frühen Samstagmorgen wurde um 01:22 Uhr ein 16-jähriger deutscher

Fahrradfahrer festgestellt. Dieser befuhr die Rostocker Chaussee ohne

eine vorgeschriebene Beleuchtung. Sein Atemalkoholwert betrug 2,35%o.

Weiterhin fiel den Polizeibeamten am Sonntag, gegen 00:00 Uhr ein

38-jähriger deutscher Fahrradfahrer in der Eisenbahnstraße in Güstrow

auf, welcher mit einem Atemalkoholwert von 2,21%o unterwegs war.

Weiterhin besteht aufgrund von durchgeführten körperlichen Tests der

hinreichende Verdacht, dass der Beschuldigte zum erkannten Alkohol

auch noch Betäubungsmittel konsumiert habe.

Schlussendlich erhielt das Polizeihauptrevier Güstrow einen Hinweis,

dass es am Sonntagmorgen gegen 02:45 Uhr zu einem Alleinunfall mit

einem Pkw kurz hinter dem Ortsausgang Güstrow im Bereich

Industriegebiet "Glasewitzer Burg" kam. Hier wurde am Unfallort der

unverletzte 34-jährige deutsche Fahrzeugführer festgestellt. Dieser

kam mit seinem Pkw von der Straße ab, sodass dieser nicht mehr

fahrbereit war. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme gab der Pkw-Fahrer einen

Atemalkoholwert von 1,28%o ab. In diesem Fall folgte eine doppelte

Blutprobenentnahme beim Beschuldigten. Weiterhin wurde der

Führerschein sichergestellt.

In allen anderen Fällen wurde eine einfache Blutprobe bei den

jeweiligen Fahrzeugführern durchgeführt und die Weiterfahrt

untersagt.



i.A. Julian Klug

Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Güstrow



