POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall in Kreisverkehr

Ueckermünde (ots) -



Am 24.07.2022, gegen 02:30 Uhr, ereignete sich auf der L31 am

Kreisverkehr Ueckermünde Richtung Bellin, ein Verkehrsunfall mit

Personenschaden. Der 41-Jährige deutsche Fahrer eines VW T 6 befuhr

die L31 aus Ueckermünde kommend in Richtung Bellin. Am Kreisverkehr

kam der Transporter von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus auf die

Verkehrsinsel. Dabei überfuhr er diverse Verkehrsschilder und kam

kurz vor einem dekorativ aufgestellten Boot, mitten auf der

Verkehrsinsel, zum Stehen. Der Transporter erlitt wirtschaftlichen

Totalschaden in Höhe von 25.000EUR. Die Schäden an den

Verkehrseinrichtungen belaufen sich auf ca. 5.000EUR. Der

Fahrzeugführer wurde vor Ort medizinisch behandelt. Ein 25-jähriger

Mitfahrer und eine 18-jährige Mitfahrerin wurden leichtverletzt im

Krankenhaus Ueckermünde ambulant behandelt. Nach ersten Ermittlungen

verlor der Fahrzeugführer aufgrund seiner Alkoholisierung von 1,59

Promille die Kontrolle über das Fahrzeug und verursachte so den

Unfall. Beim Unfallverursacher wurde Blutprobenentnahme angeordnet

und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und

Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Während der Unfallaufnahme

wurde bekannt, dass der Unfallverursacher mit Haftbefehl gesucht

wurde. Der 41-Jährige wurde festgenommen und in das Polizeirevier

Ueckermünde verbracht. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar,

Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell