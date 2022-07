POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall nach Flucht vor der Polizei

Ueckermünde (ots) -



Am 24.07.2022, gegen 00:10 Uhr, beabsichtigte ein Funkstreifenwagen

des Polizeireviers Ueckermünde auf der L28 Ortsausgang Ueckermünde in

Richtung Meiersberg einen mit zwei Personen besetzten PKW Opel Corsa

einer Kontrolle zu unterziehen. Als der Fahrzeugführer die

Anhaltesignale der Funkstreifenwagenbesatzung wahrnahm, erhöhte

dieser plötzlich seine Geschwindigkeit und versuchte sich so der

Verkehrskontrolle zu entziehen. Der Funkstreifenwagen nahm die

Nacheile auf. Die Fahrt mit stark überhöhter Geschwindigkeit und

äußerst riskanter Fahrweise führte über die L 28 auf die B 109, durch

die Ortschaft Ducherow, weiter auf der L 31 in Richtung Bugewitz, wo

das Fluchtfahrzeug auf der K 50 verunfallte. Der PKW Opel stieß gegen

einen Baum, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend

zum Stillstand. Der 17-jährige männliche deutsche Fahrer und sein

17-jähriger männlicher deutscher Beifahrer wurden schwerverletzt in

das Klinikum Greifswald verbracht. Am PKW Opel entstand

wirtschaftlichen Totalschaden und musste von der Unfallstelle

geborgen werden. Es stellte sich im Zuge der Ermittlungen heraus,

dass der Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis hatte, die Kennzeichen

gestohlen waren und das Fahrzeug nicht versichert war. Es wurden

Ermittlungsverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der

Gefährdung des Straßenverkehrs, der fahrlässigen Körperverletzung,

des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung und des

Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs-gesetz eingeleitet. Thomas

Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Polizeiführer vom Dienst



