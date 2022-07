POL-NB: Alkoholisierter Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall

Stralsund (ots) -



Am 23.07.2022, gegen 20:16 Uhr,ereignete sich in Stralsund,

Kreisverkehr Olof-Palme-Platz,ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW

und einem Fahrradfahrer. Nach ersten Erkenntnissen hat der 29-jährige

deutsche Fahrradfahrer verkehrswidrig die Fahrbahn des Kreisverkehrs

in entgegengesetzter Richtung genutzt und ist mit einem aufmerksamen

28-jährigen deutschen PKW-Fahrer, welcher rechtzeitig anhielt,

zusammengestoßen. In der Folge rutschte der Fahrradfahrer über die

Motorhaube und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich leichte

Verletzungen zu. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalles wurde bei dem

Fahrradfahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,10 Promille

festgestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf

1500,-EUR. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell