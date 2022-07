POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Bergen (ots) -



Am 22.07.2022 kam es gegen 23:10 Uhr, auf der B 96 zwischen Bergen

und Ralswiek zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt 5

verletzten Personen. Dabei wollte eine 58-jährige deutsche

Fahrzeugführerin mit einem Subaru aus der Ortslage Jarnitz nach

rechts auf die B 96 in Richtung Bergen einbiegen und übersah die von

links kommende 18-jährige, polnische Fahrzeugführerin mit ihrem PKW

BMW, welche bereits die B 96 befuhr. Infolge des Zusammenstoßes

wurden die drei Insassen des verursachenden Fahrzeuges schwer, jedoch

nicht lebensbedrohlich; die beiden Insassen des BMW leicht verletzt.

Alle verletzten Personen wurden medizinisch versorgt, die drei

schwerverletzten kamen zu Behandlung ins Krankenhaus nach Bergen. Es

entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro, beide Fahrzeuge waren

nicht mehr fahrbereit und wurden geborgen. Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer

vom Dienst



