POL-NB: Gefährliche Körperverletzung in Stralsund

Am 22.07.2022, gegen 23:40 Uhr, kam es auf dem Neuen Markt in

Stralsund zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern,

bei der ein 34-Jähriger schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand

der Ermittlungen soll es zwischen dem 34-Jährigen und einem

25-Jährigen, beide deutsche Staatsangehörige, zu einer

Auseinandersetzung gekommen sein. Im Verlauf dieser

Auseinandersetzung soll der 25-Jährige mit einem Messer gegen den

Oberkörper des 34-Jährigen eingestochen haben. Der Geschädigte wurde

dabei schwer verletzt und musste im Klinikum Stralsund notoperiert

werden. Er ist momentan nicht vernehmungsfähig. Der 25-jährige

Tatverdächtige konnte wenig später festgenommen werden. Der

Kriminaldauerdienst aus Stralsund hat die Ermittlungen aufgenommen

und war zur Spurensuche eingesetzt. Die Ermittlungen zum genauen

Tathergang dauern gegenwärtigen an.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831-2890624, die Internetwache

der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede

andere Polizeidienststelle zu wenden.





