POL-ANK: Auffahrunfall auf der BAB 11 - Transporter überschlägt sich

Am 22.07.2022, gegen 08:45 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 11, zwischen den Anschlussstellen Schmölln und Penkun, in Fahrtrichtung Stettin zum einem schweren Auffahrunfall.



Ein 21-jähriger deutscher Fahrer eines Transporters der Marke Ford ist fast ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Transporters der Marke Iveco aufgefahren, an dessen Steuer ein 48-jähriger polnischer Fahrzeugführer saß. Ursache könnte ein mögliches Bremsversagen beim Ford gewesen sein.



Durch die Wucht des Aufpralls verlor der Fahrer des Iveco-Transporters die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildzaun, beschädigte eine Hecke, überschlug sich und kam letztlich auf einem Feld seitlich der BAB 11 zum Liegen. Der 48-jährige Fahrer blieb bei dem Überschlag unverletzt, der 21-jährige Fahrer des unfallverursachenden Transporters wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Schwedt gebracht.



Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei über 50.000 Euro.



Der unfallverursachende Transporter hatte 12 Acetylen-Gasflaschen geladen, diese wurden beim Unfall nicht beschädigt. Die Fahrbahn musste allerdings von auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt werden. Neben den umliegenden Feuerwehren und dem Rettungsdienst, wurden die Kräfte des Polizeihauptrevieres Pasewalk auch von Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei unterstützt.



Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme der Polizei war die BAB 11 in Fahrtrichtung Stettin, zwischen den AS Schmölln und Penkun, für rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt.



