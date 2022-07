POL-LWL: Transporter gestoppt- zwei Tonnen überladen

Stolpe (ots) -



Am Freitagmorgen wurde von Beamten der Autobahnpolizei Stolpe auf der A24 ein überladener Transporter angehalten und die Weiterfahrt untersagt. Das mit mehreren Paletten Getränkedosen beladene Fahrzeug überschritt das Gesamtgewicht um ca. 60 Prozent. Mit einer Radlastwaage konnte auf dem Parkplatz Stolpe das gesamte Gewicht des Transporters gemessen werden, was abzüglich der Toleranzen 5.700 Kilogramm betrug. Zulässig wäre ein Wert von 3.500 Kilogramm gewesen. Der 30-jährige dänische Fahrer hatte die Getränkepaletten für eine Privatfeier von Dänemark nach Berlin bringen wollen. Die Polizei hat eine Bußgeldanzeige aufgenommen, wonach dem 30-Jährigen ein Strafe von 470 Euro und einen Punkt in Flensburg erwarten könnte. Der Fahrer kümmert sich nun um die Umverteilung seiner Ladung auf einen weiteren Transporter.



