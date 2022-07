POL-HWI: Wertsachen niemals im Fahrzeug zurücklassen

Lübstorf, Zickhusen (ots) -



Die Polizei in Gadebusch hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem in der Nacht zum 21. Juli aus Fahrzeugen, die auf Privatgrundstücken abgestellt waren, Geldbörsen entwendet wurden. Zwei Fälle (jeweils in Zickhusen und Lübstorf) wurden gestern bei der Polizei in Gadebusch angezeigt.



Offenbar hatten der oder die unbekannten Täter in der Nacht zum gestrigen Donnerstag aus den nicht verschlossen abgestellten Fahrzeugen zurückgelassene Geldbörsen mit Bargeld aber auch Fahrzeugpapiere entwendet.

In der Alten Dorfstraße in Lübstorf entwendeten der oder die Unbekannten zudem ein auf dem Privatgrundstück abgestelltes E-Bike und ein Mountainbike. Der verursachte Gesamtschaden wird auf über 3.000 Euro geschätzt.



Die Polizei sucht nun nach Zeugen und rät:



Zeugenhinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei in Gadebusch unter der Telefonnumer 03886 722 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Das Auto ist kein Safe - Wertsachen sollten nie im Fahrzeug zurückgelassen werden, auch nicht versteckt. Denn Diebe kennen jedes Versteck.



E-Bikes und Fahrräder sollten grundsätzlich nur gesichert abgestellt werden. Ob auf dem Grundstück, im Keller oder Schuppen empfiehlt es sich das Zweirad an einen festen Gegenstände oder an andere Fahrräder anzuschließen. So ist ein einfaches Wegtragen nicht möglich.



Tipps für eine gute Fahrradsicherung und zur Fahrradpass-App finden sich unter https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/25-raeder-richtig-sichern/ sowie https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/fahrradpass-app/



