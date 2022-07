POL-HWI: Geschwindigkeitsmessungen auf der BAB 20 und der L03

Nordwestmecklenburg (ots) -



In der Zeit vom 13. bis 20. Juli wurde der Enforcement Trailer der Landpolizei M-V im Bereich der Baustelle auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Neukloster und Kröpelin eingesetzt.

Hier wurde der Einfahrbereich der Baustelle, in dem die Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h gilt, überwacht. Da an dieser Stelle der Verkehr auf die Gegenfahrbahn geleitet und zeitgleich die Fahrbahnbreite reduziert wird, besteht in diesem Bereich ein erhöhtes Unfallrisiko. Im Zeitraum vom 01. April bis 20. Juli wurden im diesem Autobahnabschnitt bereits insgesamt 34 Verkehrsunfälle registriert.



Im genannten Kontrollzeitraum erfasste der Enforcement Trailer 112.555 Fahrzeuge, von denen 27.123 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h überschritten. Knapp 2.500 Fahrzeugführer erwarten nun Verwarn- oder Bußgeldverfahren (~1.600/900). 30 Fahrzeugführer müssen darüber hinaus mit einem Fahrverbot rechnen. Das schnellste Fahrzeug wurde bei erlaubten 60 km/h mit 121 km/h gemessen.



Auf der Landesstraße 03 zwischen den Ortschaften Rolofshagen und Damshagen führten Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf am 21. Juli Geschwindigkeitskontrollen durch.

In der Zeit von 18:00 bis 20:00 Uhr maßen die Beamten insgesamt 89 Fahrzeuge, von denen 10 zu schnell unterwegs waren. Einen Fahrzeugführer, der bei erlaubten 80 km/h mit 129 km/h gemessen wurde, erwartet neben einem einmonatigen Fahrverbot ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro und zwei Punkte in Flensburg.



Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit gehört seit Jahren zu den Hauptunfallursachen für Verkehrsunfälle mit verletzten oder gar getöteten Personen. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr und insbesondere zur Reduzierung von Unfällen mit schweren Folgen werden auch künftig regelmäßig Verkehrs- sowie Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Polizeiinspektion Wismar erfolgen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell