POL-NB: Diebstahl eines Pkw Toyota in Malchow

In der Müritzregion kam es in der zurückliegenden Nacht erneut zum Diebstahl eines Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug in der Zeit vom 21.07.2022, 20:00 Uhr bis 22.07.2022, 06:30 Uhr von einem Parkplatz im Clara-Zetkin-Ring in 17213 Malchow entwendet. Zu den Tätern liegen bislang keine Hinweise vor.

Bei dem gestohlenen Pkw handelt es sich um einen weißen Toyota C-HR des Baujahres 2018, an dem die amtlichen Kennzeichen MÜR-EH 262 abgebracht waren. Der Schaden wird mit 20.000 EUR beziffert.



Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden des Pkw. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei in Röbel nach Zeugen. Wer zur Tatzeit im Clara-Zetkin-Ring in Malchow auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat oder Angaben zum Verbleib des Toyota machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Röbel unter 039931 - 848 224 oder in der Internetwache unter www.polizei-mvnet.de zu melden.



