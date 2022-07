POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der Insel Usedom im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Heringsdorf (ots) -



Am 21.07.2022 gegen 22:15 Uhr ereignete sich auf der L 264 zwischen

Bannemin und Trassenheide ein Verkehrsunfall mit Sach- und

Personenschaden.

Eine 67-jährige einheimische Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW

Nissan Qashqai die L 264 aus Richtung Trassenheide kommend in

Richtung Bannemin. Kurz vor der Ortschaft Bannemin geriet sie

aufgrund von Unachtsamkeit mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn

und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden PKW

Mercedes. Die beiden Insassen des Mercedes, Fahrerin 62 Jahre ,

Beifahrerin 51 Jahre alt, aus dem Landkreis Erlangen (Freistaat

Bayern) wurden dabei leicht verletzt. Die beiden Frauen wurden durch

den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in das

Krankenhaus nach Wolgast verbracht. Die 67-jährige Nissanfahrerin und

ihre 71-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca.

8.000,- Euro geschätzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme

musste die L 264 für ungefähr 2 Stunden voll gesperrt werden.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell