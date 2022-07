POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 211 zw. Bartelshagen II und der B 105 im Landkreis Vorpommern-Rügen

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 21.07.2022, gegen 21:25 Uhr, kam es auf der L 211 zwischen

Bartelshagen II und der B 105 zu einem Verkehrsunfall. Ein

18-jähriger Fahrer eines PKW Mercedes - Oldtimer befuhr die L 211 aus

Richtung B 105 kommend in Richtung Bartelshagen II. Aus bislang

ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam

zunächst nach links von der Straße ab, fuhr in den Straßengraben und

im Anschluss wieder zurück auf die Straße. Dort drehte sich das

Fahrzeug, nach Angaben von Zeugen, einmal um die eigene Achse und

kam zum Stillstand. Der 18jährige Deutsche erlitt schwere

Verletzungen. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in das

Universitätsklinikum nach Rostock verbracht.

Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 8.000,-Euro.

Hinweise, die auf eine Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers

schließen lassen, liegen gegenwärtig nicht vor.





Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



