POL-LWL: Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B198

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen ist es am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 198 bei Ganzlin gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 73-jähriger deutscher Autofahrer in Höhe der Ortschaft Stuer von der Landesstraße 17 auf die B 198 abgebogen und dort mit einem PKW kollidiert sein. Die auf der Bundesstraße befindliche 61-jährige Autofahrerin wurde durch den Unfall leichtverletzt. Der 73-Jährige und seine 72-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall ebenfalls leichtverletzt. Alle drei Insassen mussten zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Abzweig der B198 zur L 17 musste für die Bergungsarbeiten zeitweilig voll gesperrt werden. Beide PKW wurden abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Dem Unfallhergang zufolge soll der 73-Jährige vermutlich die Vorfahrt des anderen PKW missachtet haben.



