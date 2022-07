POL-LWL: Brände bei Erntearbeiten

Lübtheen/Groß Warnow (ots) -



Zu zwei größeren Bränden bei Erntearbeiten ist es am Mittwochnachmittag im Bereich Jessenitz und Groß Warnow (Brandenburg) gekommen. Demnach war im Bereich Jessenitz-Siedlung auf einer ca. 10 Hektar großen Feldfläche aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Lübtheen und den umliegenden Gemeinden konnten den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Die Landesstraße 061 musste für den Zeitraum der Löscharbeiten zwischen Jessenitz in Richtung Laave (Niedersachsen) für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt werden. Der Sachschaden ist bislang unbekannt.



Auch im Bereich Groß Warnow (Brandenburg) geriet eine Strohpresse auf einem Feld in Brand. Daraufhin soll eine umliegende Fläche von ca. 600 x 200 Meter Feuer gefangen haben. In Zusammenarbeit mit den Feuerwehren aus Brandenburg konnte der Brand gelöscht werden. Insgesamt waren dort 10 Feuerwehren mit ca. 60 Kameraden im Einsatz.

Durch den Brand soll ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro entstanden sein.

Bei beiden Bränden sind keine Personen verletzt worden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell