POL-NB: Verdacht der Brandstiftung in vier Fällen im Bereich Usedom (LK Vorpommern-Greifswald)

Am 20.07.2022, gegen 16:00 Uhr, wurden in kurzer Folge vier Brände im

Bereich der Stadt Usedom gemeldet. In einem Fall wurde ein Baum nahe

des Sportplatzes in Brand gesetzt. In den anderen drei Fällen kam es

jeweils zum Brand von Ödland. Die Kameraden der Freiwillige Feuerwehr

Usedom konnten die Brände schnell löschen und somit eine Ausbreitung

der Feuer verhindern. Ein Sachschaden kann gegenwärtig nicht

beziffert werden.

Personen wurden nicht verletzt und bedeutende Sachwerte wurden nicht

beschädigt.

Der Kriminaldauerdienst aus Anklam hat die Ermittlungen wegen des

Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Diese dauern gegenwärtig an.



Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



