POL-HRO: Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung nach 87 jährigem Rostocker

Der 87jährige vermisste orientierungslose Rentner aus einem Pflegeheim in der Rostocker Semmelweißsstr. (unsere Meldung vom 20.07.2022, 22:47 Uhr) wurde bereits kurze Zeit nach Veröffentlichung der Meldung am LT-Klub angetroffen und zu seiner Einrichtung zurückgebracht.

Einen Dank dafür an die Mitarbeiter des Clubs.



Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet. Bitte löschen Sie das Bild und die persönlichen Daten des 87jährigen, falls sie diese auf eingene Auftritte übernommen haben sollten.



