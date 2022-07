POL-NB: Brand eines Verkaufsanhängers für Getränke auf der B 96- Rügenzubringer- im Landkreis Vorpommern-Rügen

Grimmen (ots) -



Am 20.07.22 kam es gegen 14:05 Uhr auf der B 96, Rügenzubringer, in

Fahrtrichtung Rügen, zu einem Fahrzeugbrand, bei dem ein

Verkaufsanhänger für Getränke komplett ausbrannte.

Wie die 21-jährige deutsche Fahrerin des ziehenden PKW mitteilte, gab

es während der Fahrt plötzlich einen lauten Knall. Sofort lenkte sie

ihren PKW mit Anhänger in einen Nothaltebucht und brachte das Gespann

dort zum Stehen. Kurze Zeit später bemerkte ihr 23-jähriger deutscher

Begleiter, das sich unter dem Anhänger Feuer ausbreitete. Er koppelte

sofort das Zugfahrzeug ab und verhinderte so ein Übergreifen auf den

PKW.

Die alarmierte Feuerwehr Grimmen, erreichte mit einem Einsatz- und

eine Tanklöschfahrzeug, sowie 8 Kameraden den Ereignisort, konnte

aber das völlige Ausbrennen des Anhänger nicht mehr verhindern.

Am Anhänger entstand eine Schaden von etwa 12.000,- Euro.



Während der Löscharbeiten musste die B 96 in Höher der

Anschlussstelle Miltzow für ca. 20 Minuten komplett gesperrt werden.

Danach wurde die Fahrtrichtung BAB 20 wieder freigegeben.

Die B 96, Fahrtrichtung Rügen, blieb für Nacharbeiten der Feuerwehr

bis ca. 15:00 Uhr komplett gesperrt. Danach wurde der linke

Fahrstreifen freigegeben.

Die Straßenmeisterei Martensdorf wurde über das Schadensereignis in

Kenntnis gesetzt und mit der Sicherung am Ereignisort beauftragt.



Es entstand Schaden an der Fahrbahn der Nothaltebucht, zur Höhe des

Schadens kann gegenwärtig keine Angabe gemacht werden.

Der Anhänger wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



