POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Motorradfahrer

Bentwisch (ots) -



Am Mittwoch, den 20.07.2022, kam es gegen 15:35 Uhr auf der L 182,

nahe der Ortschaft Bentwisch (Landkreis Rostock), zu einem schweren

Verkehrsunfall.

Der 45-jährige Fahrer einer Harley-Davidson überholte einen vor ihm

fahrenden Pkw einer 38-Jährigen. Diese scherte ebenfalls zum

Überholen aus und kollidierte dabei seitlich mit dem neben ihr

befindlichen 45-Jährigen. Der Motorradfahrer wurde infolgedessen auf

einen angrenzenden Acker geschleudert, erlitt schwerste Verletzungen

und wurde durch einen eingesetzten Rettungswagen in ein Rostocker

Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter

Sachschaden von 10.000 Euro.

Zur Ermittlung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger der

DEKRA eingesetzt.



R. Heinrich, Polizeirevier Sanitz

C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst. Einsatzleitstelle PP Rostock



