POL-NB: Brand eines Ferienhauses und eines angrenzenden Roggenfeldes in Massow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Am 20.07.2022 gegen 14:00 Uhr kam es zwischen Knüppeldamm und Massow

zum Brand eines ca. 2 Hektar großen Roggenfeldes und eines

Ferienhauses.

Nach bisherigen Erkenntnissen erfolgte der Brandausbruch, aus bisher

unbekannter Ursache, auf dem Feld. Von dort griffen die Flammen dann

auf das angrenzende Ferienhaus über.

Zur Brandbekämpfung waren insgesamt 64 Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehren aus Bütow, Röbel, Fincken, Altenhof, Leizen, Wittstock,

Meyenburg, Ludorf, Malchow und Jaebitz im Einsatz.

Infolge des Brandes entstand ein Sachschaden in Höhe von 160.000,-

Euro, davon ca. 150.000,- Euro am Ferienhaus, welches bis auf die

Grundmauern niederbrannte.

Personen wurden infolge des Brandes nicht verletzt.

Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen

Brandstiftung aufgenommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.



