POL-GÜ: Waldbrand bei Krakow

Zu einem Wald- und Flächenbrand in Krakow am See mussten am Mittwochnachmittag Feuerwehr und Polizei ausrücken. Am Mäkelberg haben sich gegen 12:30 Uhr ca. vier Hektar Ödland entzündet, dabei wurden auch etwa 0,8 Hektar Mischwald in Mitleidenschaft gezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung. Vermutlich hat sich das trockene Gras bei den sommerlich heißen Temperaturen selbst entzündet.

Vor Ort waren die Wehren aus Krakow am See, Dobbin-Linstow, Kuchelmiß, Langhagen, Reimershagen, Bellin und Koppelow mit insgesamt 42 Kameraden bei der Brandbekämpfung im Einsatz. Der durch das Feuer angerichtete Schaden wird durch die Polizei auf etwa fünf- bis zehntausend Euro geschätzt.



