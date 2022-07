POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach Pyro-Werfer

Rostock (ots) -



Rostock - Nach einer Demonstration gegen die Corona-Auflagen am 17.

Januar hat die Polizei nun Bilder eines mutmaßlichen Tatverdächtigen

veröffentlicht. Der Mann steht im Verdacht, Einsatzkräfte der Polizei

mit einem Böller beworfen zu haben.



Der unbekannte Täter war Teilnehmer einer Demonstration gegen die

Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in der Rostocker

Innenstadt. Nachdem die Demonstration gegen 18.20 Uhr aufgelöst wurde

- da ein Großteil der Teilnehmer keinen Mund-Nasen-Schutz trug -

versammelten sich im vorderen Bereich des Aufzuges mehrere,

größtenteils vermummte Personen, welche aggressiv den dortigen

Polizeibeamten auftraten. Von einigen Teilnehmern wurden Böller und

Flaschen in Richtung der Polizei geworfen. Der unbekannte Täter wird

verdächtigt, ebenfalls aus der Menschenmenge heraus einen brennenden

Gegenstand - mutmaßlich einen Knallkörper - in Richtung der

Polizeibeamten geworfen und dabei billigend in Kauf genommen zu

haben, dass Polizeibeamte oder weitere Teilnehmer hierdurch verletzt

werden können.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock hat das Amtsgericht Rostock

nun angeordnet, Bilder der mutmaßlichen Täters zu veröffentlichen und

bitte die Bevölkerung um Hinweise zu der gesuchten Person.



Zur vollständigen Fahndung samt Bildern geht´s hier:



https://fcld.ly/fahndung17012022



