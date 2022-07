Öffentlichkeitsfahndung (mit Bildern) nach unbekanntem Pyro-Werfer – Polizei sucht Zeugen

Details anzeigen Ausschnitt aus vorhandener Videodatei der gesuchten Person Ausschnitt aus vorhandener Videodatei der gesuchten Person

Rostock – Bei der Demonstration gegen die Corona-Auflagen am 17. Januar dieses Jahres kam es vermehrt zu Angriffen auf Polizeivollzugsbeamte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock hat das Amtsgericht Rostock nun angeordnet, Bilder eines mutmaßlichen Täters zu veröffentlichen und die Bevölkerung um Hinweise zu der gesuchten Person zu bitten.



Der gesuchte Mann (siehe Bild) kann wie folgt beschrieben werden:

• Geschätzte Größe 175-180 cm

• Geschätztes Alter 20-25 Jahre

• Leicht untersetzte Figur

• Dunkle, kurze Haare

• Schwarze Sweatjacke mit weißem Reißverschluss, weißen Kapuzenbändern und weißer Applikation auf der linken Brust

• Schwarze Jeanshose

• Auffällige rote Turnschuhe der Marke NIKE, mit weißer Sohle

• Auffällige kreisförmige Tätowierung am linken Handrücken (ev. Kopf/Gesicht)

• Weiße Socken



Der unbekannte Täter war Teilnehmer einer Demonstration gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in der Rostocker Innenstadt. Nachdem die Demonstration gegen 18.20 Uhr aufgelöst wurde – da ein Großteil der Teilnehmer keinen Mund-Nasen-Schutz trug – versammelten sich im vorderen Bereich des Aufzuges mehrere, größtenteils vermummte Personen, welche aggressiv den dortigen Polizeibeamten auftraten. Von einigen Teilnehmern wurden Böller und Flaschen in Richtung der Polizei geworfen.

Der unbekannte Täter wird verdächtigt, ebenfalls aus der Menschenmenge heraus einen brennenden Gegenstand – mutmaßlich einen Knallkörper – in Richtung der Polizeibeamten geworfen und dabei billigend in Kauf genommen zu haben, dass Polizeibeamte oder weitere Teilnehmer hierdurch verletzt werden können.



Wer erkennt die abgebildete Person? Hinweise zu dem Mann können telefonisch unter 038208 888 2224, über die Internetwache unter https://www.polizei.mvnet.de/ oder bei jeder Polizeidienststelle hinterlassen werden.