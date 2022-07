POL-HST: Radfahrer bei Verkehrsunfall auf Rügen schwer verletzt

Bergen auf Rügen (ots) -



Am heutigen Mittwoch (20.07.2022) ereignete sich gegen 10:45 Uhr auf der Landesstraße 30 bei Garz auf der Insel Rügen ein schwerer Verkehrsunfall.



Laut derzeitigem Kenntnisstand hat ein 78-jähriger Deutscher aus Richtung Kasnevitz kommend kurz vor der Ortschaft Garz mit seinem PKW VW wahrscheinlich ein vor ihm fahrendes Pedelec übersehen. Vermutlich beim Ausweichversuch streifte er mit dem rechten Außenspiegel den Fahrer des Pedelecs. Der 60-jährige Deutsche stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann aus Magdeburg ins Krankenhaus nach Greifswald. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt.



Laut ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.400 Euro.



