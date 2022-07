POL-HST: Fahrer betrunken, Beifahrer nüchtern

Stralsund (ots) -



Einen nicht ganz alltäglichen Sachverhalt erlebten die Beamten vom Polizeihauptrevier Bergen am heutigen Mittwoch (20.07.2022).



Gegen 10:45 Uhr wurde bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Landesstraße 30 zwischen Garz und Berglase ein VW aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit einer Geschwindigkeit von 87 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen und anschließend angehalten. Der 39-jährige deutsche Fahrer, welcher auch Halter des Fahrzeuges war, gab gegenüber den Polizisten an, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Die Fahrerlaubnis wurde ihm bereits 2002 entzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Messgerät zeigte einen Wert von 1,23 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde zur Beweissicherung durch einen Arzt durchgeführt. Gegen den Fahrer ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.



Mit im Fahrzeug befand sich der 36-jährige Freund des Fahrzeugführers. Dieser war nicht alkoholisiert und ist im Besitz eines gültigen Führerscheins. Somit konnten die beiden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Fahrt fortsetzen, nur auf getauschten Plätzen im Fahrzeug.



