POL-HST: Trunkenheitsfahrten mit hohen Werten am Nachmittag

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) -



In Stralsund und auf der Insel Rügen stoppten Polizisten gestern (19.07.2022) in den Nachmittagsstunden jeweils einen stark alkoholisierten Radfahrer bzw. Autofahrer.



Gegen 13:30 Uhr kontrollierten Beamte vom Polizeirevier Sassnitz an der Kreuzung B96/ B96b einen aus Richtung Mukran kommenden PKW Nissan. Ein Atemalkoholtest beim 62-jährigen deutschen Autofahrer ergab einen Wert von 2,35 Promille. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug musste er sich an diesem festhalten. Die Polizisten stellten seinen Fahrzeugschlüssel und Führerschein sicher.



Im Carl-Heydemann-Ring in Stralsund war gegen 14:45 Uhr ein Radfahrer unterwegs, der den Polizisten sofort auffiel, weil er augenscheinlich stark alkoholisiert war. Sie stoppten den 41-jährigen Deutschen und führten eine Atemalkoholkontrolle durch. Diese ergab einen Wert von 3,05 Promille.



Beiden Männern entnahm ein Arzt jeweils eine Blutprobe. Darüber hinaus leiteten die Polizeibeamten gegen beide ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell