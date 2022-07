POL-LWL: Unfall mit verletzten Personen auf der A24

Neustadt-Glewe/ Stolpe (ots) -



Am Mittwochmorgen kam es auf der A24 zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und der Anschlussstelle Neustadt-Glewe zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 47-jähriger polnischer Autofahrer zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Infolgedessen überschlug sich sein PKW und kam auf der Seite zum Liegen. Der 47-Jährige wurde dabei leichtverletzt. Zwei weitere Mitfahrer, ein 42-Jähriger und eine 19-Jährige, wurden durch den Unfall schwerverletzt. Alle Insassen mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Nach Angaben des polnischen Autofahrers soll dieser aufgrund von Sekundenschlafs den Unfall verursacht haben. Im Zuge der Bergungsarbeiten kamen mehrere Feuerwehren und ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. In Fahrtrichtung Berlin kam es für den Zeitraum von ca. 2 Stunden wiederkehrend zu Verkehrseinschränkungen. Der vorläufig geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ein paar tausend Euro.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Josefin Kurz

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell