POL-NB: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund - Urteilsverkündung vor dem Landgericht Stralsund

Neubrandenburg (ots) -



Nachtragsmeldung zum PM vom 03.06.2022



Wie die Polizei berichtete (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5239394), kam es seit Dezember 2021 in Mecklenburg-Vorpommern vermehrt zu Angriffen bzw. Totalentwendungen von Fahrzeugen der Marke Audi und Mercedes. Allein im Bereich Vorpommern wurden von Dezember 2021 bis Januar 2022 vier Fahrzeuge komplett entwendet. Der Gesamtschaden betrug ca. 330.000 EUR.



Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass die Diebstähle durch eine reisende Täterbande begangen wurde. Der polnische Hauptverdächtige, Marek S., konnte bereits im Januar mit einem entwendeten Fahrzeug in Sachsen festgenommen werden. Einige Tage später wurden vier weitere Mitglieder der Bande in Niedersachsen auf frischer Tat gestellt. Gegen alle wurde Untersuchungshaft angeordnet.



Nun ist das Urteil gegen den Hauptverdächtigen vor dem Landgericht Stralsund gefällt worden. Ihm konnten elf Fahrzeugdiebstähle nachgewiesen werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 550.000 EUR. Er muss für fünf Jahre und neun Monate in Haft.



Dieser Ermittlungserfolg war nur unter Beteiligung verschiedenster Dienststellen in Mecklenburg-Vorpommern sowie in den betroffenen Bundesländern und darüber hinaus der KWP Stettin möglich.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:



Antje Schulz

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de











Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell