POL-NB: Schwere Brandstiftung in Anklam (LK Vorpommern-Greifswald)

Am 19.07.2022, um 22.15 Uhr, kam es in Anklam, Pasewalker Straße, zu

einer schweren Brandstiftung an einem kombinierten Wohn- und

Geschäftshaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand legten der oder die

bislang unbekannten Täter unmittelbar an der Eingangstür zur dortigen

Tierarztpraxis einen Brand. Durch das Feuer wurden die Eingangstür

und Teile der Fassade beschädigt. Anwohner, welche das Feuer

bemerkten, informierten sofort die Feuerwehr und die Polizei. Die

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Anklam konnten den Brand schnell

löschen und somit ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile der

Fassade verhindern. Bewohner des Hauses waren zu keinem Zeitpunkt

gefährdet und mussten nicht evakuiert werden. Personen wurden nicht

verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro

geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst aus Anklam führte vor Ort die Ermittlungen

und war zur Spurensuche eingesetzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeihauptrevier Anklam unter 03971/2512224, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.





