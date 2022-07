POL-GÜ: Fund einer Mörsergranate bei Krakow an See

Details anzeigen Bild der Granate Bild der Granate

Güstrow (ots) -



Am frühen Dienstagnachmittag wurde an der L11 von Krakow am See nach Ahrenshagen bei Schachtarbeiten eine Mörsergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Die Mitarbeiter der bauausführenden Firma, welche an der Straße neue Kabel verlegen wollten, riefen umgehend die Polizei. Die Beamten vom Polizeirevier Teterow unterbrachen die Arbeiten vor Ort für den Tag und verständigten den Munitionsbergungsdienst aus Schwerin, welcher die Granate transportsicher verpackte und abtransportierte.

Der entsprechende Straßenabschnitt wird in den kommenden Tagen weiter untersucht, um sicherzustellen, dass die Arbeiten gefahrlos fortgesetzt werden können.

Die Polizei rät, bei derartigen Funden niemals selbst Untersuchungen oder Transporte vorzunehmen, sondern genau wie in diesem Fall die Polizei zur Klärung hinzuzuziehen.



Olaf Gärtner



Polizeihauptkommissar



