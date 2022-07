POL-HST: Radfahrer nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Stralsund (ots) -



Am Dienstag, dem 19.07.2022 gegen 10:30 Uhr ereignete sich in Stralsund ein schwerer Verkehrsunfall.



Nach gegenwärtigem Kenntnisstand wollte ein 88-jähriger deutscher Radfahrer zur oben genannten Zeit in der Friedrich-Engels-Straße vom Radweg auf die Fahrbahn wechseln, übersah dabei vermutlich einen PKW Hyundai und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Greifswald geflogen. Der 83-jährige deutsche PKW-Fahrer blieb unverletzt.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.



